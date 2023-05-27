AB, Rusya’nın 200 milyar avrosunu dondurdu

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya ait 200 milyar avronun dondurulduğunu duyurdu.

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AB ve ABD, Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle yaptırım kararları almıştı. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerde Rusya Merkez Bankası’na ait dondurulan varlığın 200 milyar avroya yükseldiğini bildirdi.

DW Türkçe’nin Alman Welt am Sonntag gazetesinden aktardığına göre Rus merkez bankasının yurt dışında, G7 ve AB ülkelerinde dondurulan varlıklarının yaklaşık 300 milyar avroyu bulduğu belirtildi.

Habere göre, AB içinde Rus oligarklarının da yaklaşık 24 milyar 100 milyon avro tutarında varlığı donduruldu. Bu rakamın geçen yılın eylül ayı sonunda 18 milyar 900 milyon avro olduğu açıklanmıştı. Böylece AB tarafından toplam 1473 oligark ve 205 Rus firması yaptırım kapsamına alınmış oldu.