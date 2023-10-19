AB göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Belçika’daki saldırıların ardından AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı bulunmayan kişilerin ülkelerine geri gönderilmesini hızlandırmayı hedefliyor.

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AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

AA’nın haberine göre Johansson, İsrail-Filistin çatışması sürerken Fransa’nın Arras ve Belçika’nın Brüksel kentlerinde düzenlenen saldırılar nedeniyle bakanların AB’yi terör tehlikesinden uzak tutma konusunu masaya yatırdığını söyledi.

AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesinin önemli olduğunu söyleyen Johansson, şunları dedi:

“Brüksel’deki saldırı bir uyanma çağrısıydı. Terörist saldırgan, Tunus’tan 12 yıl önce gelmiş ve sığınma başvurusu defalarca reddedildiği halde burada yaşayabilmiş. Kimseyi suçlama zamanı değil ama hepimiz için bir uyanma çağrısı olarak bakmalı ve bu konuda çok daha fazla çalışmalıyız.”

Johansson, geri göndermeleri düzenleyen direktifin 2008 tarihli olduğunu ve kısa süre içinde revize edilmesi için çalışmalara başlanacağını ifade etti.