AB dönem başkanlığı Çekya’ya geçti; beş öncelik belirlendi

Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı, bugün, Orta Avrupa ülkesi Çekya’ya geçti. Başkanlık, altı ayda bir dönüşümlü olarak sırayla üye ülkelerce yürütülüyor. Başkanlık, Çekya’dan önce Fransa’daydı.

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Görevi 1 Ocak 2023’te bırakacak Çekya’nın süreç içerisinde odaklanacağı konular, başkanlık için kurulan sitesde yazılı.

Buna göre, Çekya’nın beş önceliği var. Bunlar, mülteci kriziyle savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasını yönetmek, enerji güvenliğini sağlamak, Avrupa’nın savunma yeteneklerini ve siber uzay güvenliğini güçlendirmek, Avrupa ekonomisinin stratejik dayanıklılığı artırmak ve demokratik kurumları güçlendirmek olarak özetlendi.

Çekya, bu ana hedeflerinin yanı sıra entegrasyon politikaları, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi konulara da eğilecek.