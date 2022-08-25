66 milyon yıl önce denizlerde terör estirmiş: Fosilleri bulundu

Fas’ın Kazablanka şehri yakınlarında, 66 milyon yıl önce denizlere hükmettiği düşünülen ‘dev deniz kertenkelesi’ne ait fosil bulundu.

Nick Longrich Mosasaur fosiliyle

Bath Üniversitesi profesörlerinden Nick Longrich, fosilin ait olduğu deniz canlısının ne kadar ürkütü olduğunu, “bir Komodo ejderhası, büyük beyaz bir köpekbalığı, T.rex ve bir katil balinanın çaprazlandığını hayal edin” sözleriyle belirtti.

Bath Üniversitesi’nin web sitesinde yayınladığı habere göre, keşfedilen ‘Thalassotitan atrox’ adlı deniz canlısı, yeni bir ‘mosasaur‘ türü. Mosasaurlar, boyları 12 metreye kadar uzayan devasa deniz kertenkeleleri olarak tanımlanıyor. Modern iguanaların ve kertenkelelerinin uzak akrabaları olarak biliniyor.

Yeni keşfedilen Thalassotitan’ın diğer deniz sürüngenlerini, deniz kaplumbağalarını ve diğer mosasaurları avlayarak beslendiği ve o dönemde besin zincirinin en tepesinde bulunduğu düşünülüyor.

Araştırmaya katılan bir başka profesör olan Nour-Eddine Jalil, ‘Fas’ın fosfat fosillerinin, paleobiyoçeşitlilik konusunda çok zengin olduğunu’ söyledi.