65+ Yaşlı Hakları Derneği: Depremzede yaşlı ve engellileri unutmayın!

65+ Yaşlı Hakları Derneği deprem bölgelerinde kurulan çadır ve konteyner alanlarında, fiziki hareketlilik zorlukları olan yaşlı ve engelliler için konteyner, tuvalet ve duş kabinlerde büyük eksiklik olduğunu söyledi. Dernek, uzvunu kaybeden depremzedelerin hastanelerden dönmesiyle engelli sayısının artacağını da hatırlattı.

Fotoğraf: AA

Dernek Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay’a saha ziyaretleri düzenledi.

Derneğin ilgili raporuna göre sahadaki durum önemli ölçüde ve iyiye doğru değişse de düzenli çadır ve konteyner alanlarında bile, genel hijyen koşulları geliştirilmeye muhtaç.

Henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarama çalışmalarını tamamlamadığı için kesin sayılar henüz bilinmiyor. Ancak deprem bölgesinde özel ihtiyaçları olan yüzlerce yaşlı ve engelli olduğunun hatırda tutulması gerektiği belirtilen dernek açıklamasında, şunları dendi:

“Bakanlığın, deprem bölgesindeki kuruluşlarından hizmet alan ya da çadırlarda barınan bakıma muhtaç 782 yaşlı ve 2003 engelli bireyi farklı illerdeki kuruluşlarına yerleştirmiş olması, acil duruma yönelik doğru çözümdür. Ancak bu bireyler, büyük ihtimalle, zaman içinde konteyner kentlere, ailelerinin yanına döneceklerdir.”

‘Doğru planlama gerek’

Dernek, deprem bölgesinde hızla konteynerler kurulurken başta AFAD ve ASHB olmak üzere yetkililere, konteyner alanı kuran, kurmayı planlayan kamu kurumlarına, şirketlere, yardım kuruluşlarına şunları hatırlattı: