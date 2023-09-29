51 yıllık ‘panda diplomasisi’ sona eriyor

Çin ile ABD arasında 51 yıldır süren ‘panda diplomasisi’ Pekin’in sözleşmeleri uzatmama kararı nedeniyle bitiyor.

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‘Panda diplomasisi’ iki ülke arasındaki ilişkileri yumuşatmak için 1972’de Çin’den ABD’ye pandalar gönderilmesiyle başlamıştı.

Sıraya girdiler

Mei Şiang, Tian Tian ve üç yaşındaki yavruları Şiao Qi Ji’nin 7 Aralık’ta ABD’den Çin’e gönderilecek. Başkent Washington’daki hayvanat bahçesindeki üçlüyü son kez görebilmek için ziyaretçiler sıraya girdi.

Pandalar, bugüne kadar yaklaşık 75 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Hayvanat bahçesi tarafından 29 Ağustos’ta yapılan duyuruda, üç pandanın 1 Ekim’e kadar görülebileceği belirtilmişti.

Kafese tıkılıp kalmaları gerekmiyor

Çin’e yolculuk öncesi pandaları ailesiyle son kez görmeye gelen küçük bir kız çocuğu, hem çok üzgün hem de mutlu olduğunu söyledi: “Çünkü pandalar doğal ortamlarına geri dönüyor ve artık hayvanat bahçesinde kafese tıkılıp kalmaları gerekmiyor.”

Pandaları izlemenin ‘çok eğlenceli ve heyecan verici’ olduğunu söyleyen bir ziyaretçi, torunlarının ve diğer çocukların onları göremeyecek olmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

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Hediyeden kiralığa

Panda programı 1982’de, Çin’in panda başına 1 milyon dolara kadar ücret almasıyla hediyeden kiralamaya dönüşmüştü.

Aralık 2020’de Ulusal Hayvanat Bahçesi, anlaşmanın üç yıl daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD medyasında, sözleşmenin 51 yıl sonra ilk kez yenilenmemesi, panda diplomasisinin sona ermesi olarak yorumlandı.

Çin’in ulusal değeri

Pandalar, Çin halkı tarafından büyük sempatiyle beslenirken, bu canlılar Çin’in ulusal değeri olarak da görülüyor.

Söz konusu hayvanlar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları eritme ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.