Diken

Yaramazlara biraz batar!

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü: Boşuna 40 yıllık hatırı vardır dememişler

UNESCO’nun 2013 yılında 5 Aralık tarihini “Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak ilan etmesinin ardından 9 yıldır, bugün, dünyanın farklı ülkelerinde Türk kahve kültürüne yönelik çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Kahve ama özellikle Türk kahvesi öyle bir içecek ki, her yaştan herkesin ortak zevki… Üstelik, hem dertli zamanlarda iyi bir eşlikçi hem dost sohbetinde… Diken X, Y ve Z kuşağından üç ismin yolunu, “kahve” eşliğinde kesiştirdi.


Alp Met, X kuşağından… Türk kahvesini sade içiyor. Çünkü ona göre, sade içince tadı tam kahve tadı gibi oluyor.

Y kuşağını temsil eden Ececan Şengül de sade içiyor. O da şekerin, Türk kahvesinin tadını bozduğunu düşünüyor.

İrem Cidan ise Z kuşağından… Sade içmeyi seven İrem Cidan’a kahve, her sabah ve her akşam balkonda Türk kahvesi içen anne babasını hatırlatıyor. 

Gastronomi Yazarı, Kahve Danışmanı ve Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cenk R. Girginol, Türk kahvesinde bir seremoni havası olduğunu söylüyor. Su ile sunulması da bunun göstergelerinden. 

En iyi kahvenin formülü

Türk kahvesinin bir kahve türü değil bir pişirme yöntemi olduğunu anlatan Girginol, en iyi kahve pişirme yönteminin sırrını da veriyor:

“7 gram Türk kahvesi (1 tatlı kaşığı), 70 ml oda sıcaklığındaki suyla cezveye alınır karıştırılır. Kısık orta ateşe alınır. Bundan sonra karıştırma olmaz. Püf noktası ise kaynama noktasına gelmeden, ilk kabarmada almak. Kaynama noktasına gelirse kahve yanıp acılaşır.”

Ve her yaştan kahve tiryakisinin yanına yakıştırdığı iki lezzet var: Çifte kavrulmuş lokum ve bitter çikolata.

SON HABERLER

Prof. Dr. Öztura: Uykuyla inatlaşmayın!

Uyku hijyeni açısından, tatil ve hafta sonları dahil her gün aynı saatte yatmaya ve sabahları aynı saatte kalkmaya çalışılması öneriliyor. Yatakta uykuya dalmak içinse kendinizi zorlamayın. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Öztura, “Uykuyla inatlaşmayın. Uykunuz gelmeden yatağa girmeyin” dedi.

Rifkin bize eğlence vadetmemişti ki

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ buluşmasını geniş bir ekiple izledik. Genel yayın yönetmeni ve editörlerimiz masa başında; Ankara temsilcimiz, yazar ve muhabirlerimiz Lütfi Kırdar Kongre Salonu’ndaydı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da partisinin vizyon belgesinin tanıtımına katıldı ve burada iki kez konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kullandığı “Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz” sözleri dikkat çekti.