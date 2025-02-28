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3D yazıcıyla X-Ray'de tespit edilemeyen 'suikast silahı' üreten kişi gözaltında

Ankara’da 3D yazıcıyla X-Ray cihazının tespit edemediği ‘suikast silahı’ üreten şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma, B.U.’nun 3D yazıcıyla x-ray cihazına yakalanmayan ‘suikast silahı’ ürettiğini tespit etti.


Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’ndeki adresine dün akşam operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

B.U.’nun adresindeki aramalarda 3D yazıcıyla üretilmiş ‘Harlot 22’ adlı sekiz suikast silahı, sekiz tabanca şarjörü, dokuz tabanca yayı, 112 mermi, 3D yazıcı ve içinde tabanca modellerini çizili olduğu hafıza kartı bulundu.

Silahları satmaya çalışan şüphelinin işlemleri jandarmada sürüyor.

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