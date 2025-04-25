39 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 39 ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

MGM, Şırnak, Hakkari ve Van için de sarı kodlu fırtına uyarısı verdi.

Sağanak beklenen iller:

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Sakarya

Bilecik

Afyonkarahisar

Denizli

İzmir

Muğla

Antalya

Isparta

Burdur

Kahramanmaraş

Adana

Osmaniye

Hatay

Ankara

Eskişehir

Konya

Sivas

Bolu

Karabük

Sinop

Zonguldak

Amasya

Samsun

Trabzon

Rize

Erzurum

Kars

Muş

Bingöl

Tunceli

Malatya

Van

Adıyaman

Diyarbakır

Mardin

Gaziantep

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.