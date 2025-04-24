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Meteoroloji: Gelecek hafta yurt genelinde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek hafta ortasına kadar yurt genelinde yağış bekliyor.

Fotoğraf: Canva

MGM’den hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini ve yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi:


“Yağışların, özellikle yarın İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi’nde, Antalya’nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi, azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz.”

Üç büyük kentte hava durumu

İstanbul’da yarın yağış beklenmiyor ve hava sıcaklığıysa 20 derece civarında olacak. Cumartesi ve pazar İstanbul’da yer yer aralıklı yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara’da sıcaklıklarsa 17 ila 20 derece arasında olacak. Yarından sonra üç gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir’de de gök gürültülü sağanak cumartesiye kadar sürecek. Hava sıcaklığı kentte 20 derecelerde seyredecek.

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