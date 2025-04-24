İBB: İstanbul'da fırtına bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar ve sonraki günlerde kentte fırtına bekliyor.
İBB’nin açıkladığı verilere göre İstanbul’da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak. Hava sıcaklığıysa 17-20 derece civarında seyredecek.
Pazar itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi ve bu durumun sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açması bekleniyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, rüzgarla yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışlar görülecek.
İBB, fırtınaya ve yağışlara karşı vatandaşlardan tedbirli olmasını istedi.