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Yaramazlara biraz batar!

29 ilde okullar tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle 29 ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre 21 Şubat’ta tatil olan iller şöyle:


  • İstanbul
  • Samsun
  • Bursa
  • Yalova
  • Muş
  • Ordu
  • Sinop
  • Şırnak
  • Iğdır
  • Giresun
  • Ağrı
  • Malatya
  • Rize
  • Kars
  • Ardahan
  • Bolu
  • Bitlis
  • Bingöl
  • Elazığ
  • Artvin
  • Düzce
  • Van
  • Erzincan: Çayırlı ve Tercan
  • Kastamonu: Şenpazar ve Daday
  • Yozgat: Kent merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni
  • Hakkari: Yüksekova ve Çukurca
  • Tokat: Başçiftlik
  • Siirt: Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan
  • Afyonkarahisar: Emirdağ

Bu il ve ilçelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de izinli sayılacak.

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