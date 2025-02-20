Yoğun kar yağışı nedeniyle 29 ilde okullar tatil.
Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre 21 Şubat’ta tatil olan iller şöyle:
- İstanbul
- Samsun
- Bursa
- Yalova
- Muş
- Ordu
- Sinop
- Şırnak
- Iğdır
- Giresun
- Ağrı
- Malatya
- Rize
- Kars
- Ardahan
- Bolu
- Bitlis
- Bingöl
- Elazığ
- Artvin
- Düzce
- Van
- Erzincan: Çayırlı ve Tercan
- Kastamonu: Şenpazar ve Daday
- Yozgat: Kent merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni
- Hakkari: Yüksekova ve Çukurca
- Tokat: Başçiftlik
- Siirt: Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan
- Afyonkarahisar: Emirdağ
Bu il ve ilçelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de izinli sayılacak.