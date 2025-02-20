Yoğun kar yağışı nedeniyle 29 ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre 21 Şubat’ta tatil olan iller şöyle:

İstanbul

Samsun

Bursa

Yalova

Muş

Ordu

Sinop

Şırnak

Iğdır

Giresun

Ağrı

Malatya

Rize

Kars

Ardahan

Bolu

Bitlis

Bingöl

Elazığ

Artvin

Düzce

Van

Erzincan: Çayırlı ve Tercan

Kastamonu: Şenpazar ve Daday

Yozgat: Kent merkezi, Çayıralan ve Akdağmadeni

Hakkari: Yüksekova ve Çukurca

Tokat: Başçiftlik

Siirt: Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan

Afyonkarahisar: Emirdağ

Bu il ve ilçelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de izinli sayılacak.