'2025 Futbol Para Ligi': Real Madrid bir ilke imza attı

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro (37 milyar lira) gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

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Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte ‘2025 Futbol Para Ligi’ araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar avro gelir elde eden Real Madrid, geçen yılki gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Santiago Bernabeu Stadı’nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon avroya (9,1 milyar lira) çıkaran İspanyol devi, yayın haklarından 316 milyon avro (11,7 milyon lira), sponsorluk anlaşmalarındansa 482 milyon avro (17,8 milyar lira) kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon avroyla (30,8 milyar lira) listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar avro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere’den Manchester City 838 milyon avroyla (31 milyar lira) ikinci, Fransa’dan Paris Saint-Germain’se 806 milyon avroyla (30,7 milyar lira) üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 20’ye giren kulüpler (avro) şöyle: