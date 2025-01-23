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'2025 Futbol Para Ligi': Real Madrid bir ilke imza attı

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro (37 milyar lira) gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Fotoğraf: AA

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte ‘2025 Futbol Para Ligi’ araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar avro gelir elde eden Real Madrid, geçen yılki gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.


Santiago Bernabeu Stadı’nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon avroya (9,1 milyar lira) çıkaran İspanyol devi, yayın haklarından 316 milyon avro (11,7 milyon lira), sponsorluk anlaşmalarındansa 482 milyon avro (17,8 milyar lira) kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon avroyla (30,8 milyar lira) listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar avro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere’den Manchester City 838 milyon avroyla (31 milyar lira) ikinci, Fransa’dan Paris Saint-Germain’se 806 milyon avroyla (30,7 milyar lira) üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 20’ye giren kulüpler (avro) şöyle:

  1. Real Madrid 1,05 milyar
  2. Manchester City 838 milyon
  3. Paris Saint-Germain 806 milyon
  4. Manchester United 771 milyon
  5. Bayern Münih 765 milyon
  6. Barcelona 760 milyon
  7. Arsenal 717 milyon
  8. Liverpool 715 milyon
  9. Tottenham 615 milyon
  10. Chelsea 546 milyon
  11. Borussia Dortmund 514 milyon
  12. Atletico Madrid 410 milyon
  13. Milan 398 milyon
  14. Inter 391 milyon
  15. Newcastle United 372 milyon
  16. Juventus 356 milyon
  17. West Ham United 322 milyon
  18. Aston Villa 310 milyon
  19. Olimpik Marsilya 287 milyon
  20. Olimpik Lyon 264 milyon

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