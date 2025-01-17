Real Madrid'den ilk: Amerikan futbolu İspanyolların ayağına geliyor

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nın ABD Ulusal Futbolu Ligi (NFL) maçına ev sahipliği yapması için anlaşma imzaladı. Bu İspanya tarihinde bir ilk.

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Yaklaşık 900 milyon avroyla (33 trilyon lira) Santiago Bernabeu’nun seyirci kapasitesini artırıp modernleştiren Real Madrid inşaat bitince gelir elde etmek için son bir yıldır stadı konserler için kiralıyordu.

Ancak stadyum çevresinde yaşayan halkın gürültü, trafik, kirlilik gibi tepkilerinin ardından konuyu yargıya taşınmış, Bernabeu’da programlı konserler marta kadar iptal edilmişti.

İspanyol devi yasal süreç devam ederken alternatifi ABD’de buldu.

Madrid ekibi İspanya tarihinde bir ilke imza atarak Amerikan futbolunu İspanyolların ‘ayağına getireceğini’ açıkladı.

Santiago Bernabeu’daki tanıtıma, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, NFL Asya-Pasifik ve Avrupa Direktörü Brett Gosper, Miami Dolphins Kulübü Global Marketing Direktörü Pri Shumate ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida katıldı.

Perez şöyle konuştu: “NFL’nin prestijini ve büyüklüğünü yansıtan bir karşılaşmanın Bernabeu’yu kendi evi olarak seçmesi bizim için büyük bir onurdur. Madrid ve Bernabeu’nun, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en önemli sporlardan birini temsil eden NFL’yi tüm dünyaya aktarabilmesi Real Madrid taraftarları, Madrid halkı ve İspanyollar için büyük bir gururdur.”

Brett Gosper de “Bernabeu’da maç yapacak olmamızdan dolayı olağanüstü heyecanlıyız” dedi.

Anlaşmayla Madrid, Londra, Münih, Frankfurt, Sao Paolo, Mexico City ve Toronto’nun ardından bir NFL maçına ABD dışında ev sahipliği yapacak yedinci kent olacak.

Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak NFL maçının tarihi henüz belli olmazken, karşılaşacak iki takımdan birinin Miami Dolphins olduğu, diğerininse daha sonra netleşeceği açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid’in Amerikan futbolunu Santiago Bernabeu’ya getirerek yaklaşık 100 milyon avroluk (3,6 trilyon lira) bir gelir elde edeceğini yazdı.