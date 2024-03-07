2024 Paris Moda Haftası sokak stilleri

Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ederken 2024 Sonbahar / Kış sezonunun trendleri köşeleri kapmaya başladı.

Pharrell koleksiyondan parçalarla moda haftasında. Fotoğraflar: Jimin Jeon / Hypeast

Moda yolculuğu ilgi çeken Pharrell, monogram logolu deri ceketi ve ikonik kovboy şapkasıyla koleksiyonunun en sevdiği parçalarını bizzat giyiyor.

Birçok moda tutkunu yılın gözdesi motokrostan ilham alan deri ceketlerle görülüyor.

Motokrostan ilham alan deri ceketler

Tabii ki moda tutkunları, yıldızlar, fenomenlerle sektörün en iyileri hem bu trendleri kaçırmamak hem de kendi stillerini yansıtmak için sokaklardan podyumlara her yerde boy gösteriyor.

Her türlü haliyle görülebilecek trençkotlar, geleneksel silüeti abartan geniş omuzlu, abartılı oversize spor ceketler, Paris Moda Haftası ziyaretçilerinin genel görünümü oluşturuyor.

Her mevsimin vazgeçilmezi oversize ceketler

Her formda şık görünen trençkotlar

Paris’teki hava muhalefeti dolayısıyla hem işlevsel hem de modaya uygun giyinmenin bir yolunu bulmak zorunda kalan moda tutkunlarının sokak stilleri yine göz dolduruyor.

Paris’in hava muhalefetine karşı yaratıcı çözümler