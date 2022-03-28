2022 Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış ve Demokrasi Ödülü, Şenyaşar ailesi ve Boğaziçi direnişi bileşenlerine verildi.

Görsel: Diken

23 Mayıs 1980’de İstanbul’daki evi basılarak öldürülen barış ve demokrasi aktivisti Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner’in anısına verilen ödül İstanbul Tabip Odası tarafından düzenleniyor.

Ödüller, Özgüner’in öldürüldüğü gün olan 23 Mayıs’ta takdim edilecek.

Şenyaşar ailesi

Suruç’ta, 14 Haziran 2018’de, ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında hastanedeki saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti. Ön otopsi raporuna göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etmiş, babaları Evet Şenyaşar ise kesici aletlerle linç edilerek öldürülmüştü.

Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın 9 Mart 2021 tarihinde başlattıkları ‘Adalet Nöbeti’ birinci yılını doldurdu.

Boğaziçi direnişi

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bileşenleri ‘kayyım rektörü’ protesto etmeye devam ediyor.