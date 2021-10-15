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Yaramazlara biraz batar!

2008’de ölen annesiyle 24 yıl önce denize attıkları şişe eline ulaştı

Britanya’da yaşayan Alex Melling (30), altı yaşındayken annesiyle denize attıkları, içinde annesinin elyazısıyla kaleme alınan mesaj bulunan şişenin 24 yıl sonra eline ulaşmasının mutluluk ve şaşkınlığını yaşıyor.

Fotoğraflar: Daily Mail

Hindley kasabasında yaşayan Melling ve o 17 yaşındayken 2008’de hayatını kaybeden annesinin 1997’de attığı şişeyi İskoçya’da yaşayan Rex Winter, kızı ve oğlu sahilde buldu. Annesinin kaleme aldığı notta, “Bulursanız lütfen Hindley’deki şu adrese, Alex’e iletin” yazıyordu. Soyadı yazmıyordu ancak Rex Winter’ın kızı Izzy o adrese mektup yolladı. Yanıt gelmeyince Rex Winter, Facebook’tan ulaşmak için kolları sıvadı.


Sonunda ‘Hindley Residents’ (Hindley Sakinleri) adlı bir gruba ulaştı. Alex Melling, 12 yaşındayken nottaki adresten taşınmışlardı ancak Winter onunla bu grup aracılığıyla iletişim kurmayı başardı ve şişeyi sahibine yolladı. Sadece şişeyi yollamakla kalmadı duygusal bir mesaj ve bir şişe de viski koydu paketin içine.

Alex Melling, kardeşi Freddie, babası Graham ve annesi Valerie’yle.

Melling’in anneannesi Lilian Wetherby (86) mesajdaki el yazısının kızının olduğunu teyit etti ve görünce çok duygulandı. Erkek kardeşi Daniel’in de çok duygulandığını anlatan Melling, “Şişeyi attığımızı anımsıyorum ama nereden attığımızı hatırlamıyorum. Bu kadar yıl sonra bana ulaştığına hala inanamıyorum. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım” dedi.

Babası ve erkek kardeşiyle İskoçya sahilinde kamp yaparken şişeyi bulduklarını, babasının sahibine ulaştırmak için çok çaba sarf ettiğini anlatan Izzy Winter, “Alex’ten yanıt gelince hepimiz çok heyecanlandık ve çok sevindik” ifadelerini kullandı.

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