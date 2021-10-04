2 milyon 21 bin kişinin sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarıldı

İçişleri Bakanlığı, ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ uygulamasıyla 2 milyon 21 bin 570 kişinin sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına aktarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21 Eylül 2020’de hayata geçirdiği uygulama sayesinde yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece trafikte yanında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartı sahipleri kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine gittiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

En fazla talep İstanbul’dan

Uygulamaya en yoğun talep, 327 bin 672 kişiyle İstanbul’dan geldi. İstanbul’u 161 bin 872 kişiyle Ankara, 82 bin 804 kişiyle İzmir, 79 bin 45 kişiyle Antalya, 63 bin 677 kişiyle Bursa takip etti.

Ayrıca en çok gençler ilgi gösterdi. 25 yaş ve altı 441 bin 831 kişi uygulamadan yararlandı. Erkeklerde sayı 1 milyon 516 bin 219 iken kadınlarda bu sayının 505 bin 351 olduğu görüldü.