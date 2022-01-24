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19 yaşındaki hamile kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti; aşısızmış

Mardin’de 19 yaşındaki hamile kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

AA’nın aktardığına göre Nusaybin’de ikamet eden ve aşı yaptırmadığı belirlenen kadın, hamileliğinin 36’ncı haftasında Covid-19’a yakalandı.


Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti, bebeği sezaryenle alındı.

Hayatını kaybeden annenin kız bebeği olacağını öğrendiğinde Melek ismini vermek istediğini belirtmesi üzerine bebeğe bu isim verildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu: “Mardin’de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil, 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz ve annesiz büyüyecek ‘Melek‘ bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım, çocuklarımızın size çok ihtiyacı var.”

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