İkiz bebek bekleyen hamile, Covid-19’a yenildi: Dört çocuk annesiz kaldı

Bütün ev halkı Covid olduğu halde testi negatif çıkan, işyerinde bir oda dolusu pozitif kişiyle çalışıp kendisi Covid geçirmeyen birini mutlaka duymuş ya da tanımışsınızdır. Yeni yapılan bir araştırma bu kişilerle ilgili gizemi çözmüş olabilir.