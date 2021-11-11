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Yaramazlara biraz batar!

İkiz bebek bekleyen hamile, Covid-19’a yenildi: Dört çocuk annesiz kaldı

Batman’da yaşayan 29 yaşındaki sekiz aylık hamile Fatma Doğan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan iki çocuk annesi kadın, yaklaşık 45 gün önce virüs kapıp durumu da kötüleşince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Ancak burada Doğan’ın durumu daha da ağırlaştı. İkiz bebekler, sezaryenle alınıp yeni doğan servisinde kuvöze kondu. Anne ise entübe edildi.

Doğan, çocuklarını göremeden dün hayatını kaybetti. İkizlerden kız olanına annesinin adı verildi.

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