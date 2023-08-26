19 yaşındaki gence ölümcül tokat

İstanbul Beyoğlu’nda kavga ettiği üç kişi tarafından dövülen genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Görsel: Twitter

AA’da yer alan habere göre, Halıcıoğlu Mahallesi’nde A.Ş. (19) ile yaşı 18’den küçük üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üç kişi A.Ş’yi dövdü.

Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, A.Ş’nin kavga ettiği kişilerce darbedilmesi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, üç kişiden birinin A.Ş’ye tokat attığı görülüyor. Şahısların, A.Ş’nin kaçmaya çalıştığı sırada peşinden koştukları, tekme attıkları gencin bir binanın bahçe kapısından girdikten sonra yere yığıldığı anlar yer alıyor.

İHA’nın haberine göre atılan tokat A.Ş’nin beyninin hayati sinir noktasına denk geldiği için yaşamını yitirdi.