15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akışı normale döndü

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde (eski adıyla Boğaziçi Köprüsü) geçici olarak durdurulan trafik akışı normale döndü.
Trafik akışının neden durdurulduğu henüz bilinmiyor. Köprüde Avrupa yakasından Anadolu yakası yönünde akış 12.40 sularında polis tarafından durduruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ulaşım yönetim merkezinin bildirimine göre D100 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönü trafik yoğundu.
Ekol Tv’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre trafik silahlı bir kişi nedeniyle durduruldu. Polisin şüpheliyi ikna etmesinin ardından köprüde trafik normale döndü. Silahlı kişi gözaltına alındı.
Köprüde Avrupa yakasından Anadolu yakası yönüne trafik yoğunluğu sürüyor.