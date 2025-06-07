15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akışı normale döndü

MHP ile DEM Parti heyeti bayramlaştı. Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ‘Terörsüz Türkiye’ süreci için “Sayın Devlet Bahçeli ve özellikle sayın cumhurbaşkanı desteklerini beyan ettiler. Ortak bir akıl var artık” dedi.