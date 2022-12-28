15 hazine arazisi ‘girişimcilere’ tahsis ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 turizm bölgesinde 25 kamu taşınmazının ‘girişimcilere’ tahsisine ilişkin ilan yayımladı.

Turizm Bakanlığı 15 turizm bölgesindeki kamu taşınmazlarının girişimcilere tahsisi için ilan yayımladı. (AA)

Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, söz konusu taşınmazlar; Afyon Ömer Gecek Termal, Antalya Belek, Antalya Gazipaşa, Antalya Side ve Side II, Hatay İskenderun Kıyı Bandı, İzmir Çeşmealtı, İzmir Özdere, İzmir Selçuk Pamucak, Muğla Bodrum Yalıkavak Gündoğan Göltürkbükü, Muğla Bodrum Yalıçiftliği turizm merkezleri ile Denizli Tavas Bozdağ, Erzincan Ergan Dağı ve Mersin Taşucu Boğsak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunuyor.

Kapsam dahilindeki kamu taşınmazlarının tahsisi için istekli yatırımcıların; 50 ile 1000 yatak arasında değişen kapasiteli konaklama tesisleri ile çeşitli büyüklükte günübirlik tesis kurma taahhüdünde bulunması gerekiyor.

Girişimciler birden fazla taşınmaz tahsisi için başvuruda bulunabilecek.

Tahsis başvuruları 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Bakan kendine çalıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bir oteline Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 dönümlük orman arazisi tahsis edilmişti. Ersoy’un başka bir otel için de yine 25 dönümlük tahsis istediği ortaya çıkmıştı.