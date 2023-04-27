14 Mayıs için ilk oylar sandıkta

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında ve gümrüklerde oy verme işlemi başladı.

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy kullanma işlemleri başladı. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kuruldu.

Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 saat 17:00’de bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Diğer yandan 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09:00 ile 21:00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09:00 ile 18:00 arasında yapılabilecek.

Nasıl dağıtılacak?

Yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye’de aldığı toplam oy sayısına ekleniyor. Milletvekili seçimindeyse Türkiye’deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.