12 yıldır tutmuyor: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 22,3 olduğunu söyledi. Merkez Bankası enflasyon hedefini 12 yıldır tutturamıyor.

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MB’nin enflasyon raporunu açıklayan Kavcıoğlu şunları dedi: “Enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 8,8’de sabit tuttuk.”

Erdoğan, 12 Aralık’ta “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 artmıştı. Enflasyonun baz etkisiyle düşmesi bekleniyordu.

Birleşmiş Milletler’in Türkiye için yıl sonu enflasyonu tahminiyse yüzde 42,4.

12 yıldır tutturulamıyor

Geçen sene 27 Ocak’ta açıklanan ilk enflasyon raporunda 2022 sonu için hedef yüzde 23,2’ydi. Nisandaki rapordaysa bu oran yüzde 42,8’e, temmuzda yüzde 60,4’e, ekimde de yüzde 65,2’ye yükseltilmişti.

Merkez Bankası, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’de tutturmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 12 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan Merkez Bankası, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.