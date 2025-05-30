100 yaşına giren Nebi Önay, ilk kez doğum günü kutladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Nebi Önay ilk defa doğum günü kutladı.

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Halilağa Mahallesi’nde torunlarıyla yaşayan Önay’a evinde sürpriz doğum günü düzenlendi.

Önay’ın doğum gününe beş çocuğu, 14 torunu ve torunlarının 20 çocuğu katıldı.

Doğum günü kutlaması hakkında Önay şöyle konuştu:

“Çok duygulandım. Günümü kutladılar. Zamanımızda böyle şeyler yoktu. Kimse böyle şeyleri bulamıyordu. Nereden bulacaktık? Kim getirecekti? Her türlü yokluğu, yoksulluğu gördük. Ben her zaman anneme, babama itaat ettim, dualarını aldım. Gençlerimize doğru, dürüst ve inançlı olmalarını tavsiye ediyorum.”