116 yaşındaki rahibe Inah Canabarro, dünyanın en yaşlı insanı

116 yaşındaki futbol tutkunu Brezilyalı rahibe Inah Canabarro, dünyanın en yaşlı insanı ünvanını aldı.



Fotoğraflar: Guinness Dünya Rekorları

Japonya’da yaşayan 116 yaşındaki Tomiko Itooka dün ölmüştü.

Dünya çapında asırlık rahibeleri takip eden kuruluş LongeviQuest bugün Inah Canabarro’yu kayıtlara göre ‘116 yıl 210 gün’ yaşam süresiyla dünyanın en yaşlı insanı lan etti.

LongeviQuest araştırmacılarına göre Canabarro, 8 Haziran 1908’de güney Brezilya’da kalabalık bir ailede doğdu. Ancak yeğeni, doğumunun iki hafta geç kaydedildiğini ve aslında 27 Mayıs’ta doğduğunu söyledi. Büyük büyükbabası, 19’uncu yüzyılda Brezilya’nın Portekiz’den bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşanan çalkantılı dönemde silaha sarılan ünlü bir Brezilyalı generaldi.

Canabarro, genç yaşta dini faaliyetlere başladı ve ömrü boyunca öğretmenlik yaptı. Eski öğrencileri arasında, 1964-1985 yıllarında Brezilya’yı yöneten askeri diktatörlerin sonuncusu General Joao Figueiredo da vardı.

Ayrıca Uruguay-Brezilya sınırındaki kardeş şehirlerdeki okullarda bulunan iki bando takımının da sevilen kurucusuydu.

Canabarro, 110’uncu doğum gününde Papa Francis tarafından onurlandırılmıştı.

Yeğeninin söylediğine göre odası kırmızı ve beyaz renkli hediyelerle bezeli Canabarro sıkı bir Inter taraftarı.

LongeviQuest’in geçen şubatta çektiği bir videoda, Canabarro’nun şakalaştığı, kır çiçeklerinden yaptığı minyatür resimleri paylaştığı ve dua ettiği görülüyor.

Canabarro, şu anda, 1997’de 122 yaşında ölen Fransız Jeanne Calment’in listenin başında yer aldığı, yaşamış en yaşlı kişiler sıralamasında 20’nci sırada yer alıyor.