Zorla hastaneye götürülen Özakça: Askerler ‘Kafasına bastırırım hareket edemez’ dedi

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İşlerine geri dönmek için Nuriye Gülmen’le beraber açlık grevi yapan tutuklu eğitimci Semih Özakça, zorla hastaneye götürülürken, askerlerin “Kafasına bastırırım hareket edemez” dediğini yazdı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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İkilinin avukatları, eğitimcilerin kendi istek ve iradeleri dışında hastaneye götürüldüğünü duyurmuştu.

Açlık grevinin 145’inci günündeki Gülmen ve Özakça, Sincan Cezaevi Kampusu Devlet Hastanesi’nde tutuluyor.

‘Gücüm tükenmişti’

Hastaneye götürülmesini kaleme alan Özakça, gardiyanların baskın yapar gibi geldiklerini ve “Tek başına yaşamını idame ettiremeyeceğinden kampus hastanesine…” diye hakkındaki kararı yüzün okuduğunu belirtti.

Zorla hastaneye götürülmesine karşı koymaya çalıştığını ancak gücünün tükendiğini dile getiren Özakça, ambulansta sedyeye bağlandığını ve doktorların “Seni muayene ve tedavi etmek istiyoruz” dediğini yazdı.

Günaydın, Semih hastaneye götürülme işkencesinin her aşamasını anlatmış! 'Haklılığım bana büyük bir güç ve direnme azmi veriyordu' diyor! pic.twitter.com/oDOVHPZw8S — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) August 1, 2017

Askerlerin “Bir kadını daha almaya gideceğiz” sözleriyle Nuriye Gülmen’in de hastaneye götürüleceğini anladığını belirten Özakça, bir askerin de kendisi hakkında “Ben kafasına bastırırım hareket edemez” dediğini kaydetti.

Özakça, şu ifadeleri kullandı: “Zorla hastaneye kaldırma uygulamasına zemin hazırlayan etken muhtemelen bugün veya yarın verilecek olan AİHM kararını etkileyerek bizim açımızdan olumsuz sonuç çıkarılmak istenmesidir.”