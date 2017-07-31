Zorla hastaneye götürülen Gülmen ve Özakça ‘tam bir tecrit ortamında’

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Zorla hastaneye götürülen açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, yanlarında refakatçi olmadan tek kişilik odada tek başlarına tutuluyor.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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İkilinin avukatları, eğitimcilerin kendi istek ve iradeleri dışında hastaneye götürüldüğünü duyurmuştu.

Açlık grevinin 145’inci günündeki Gülmen ve Özakça, üç gündür Sincan Cezaevi Kampusu Devlet Hastanesi’nde tutuluyor.

‘Semih sedyeye bağlanıp, Nuriye çarşafa sarılıp götürülüyor’

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre avukat Ayşegül Çağatay, tutuklu eğitimcilerin zorla hastaneye götürülüşünü şöyle anlattı: “Cuma gecesi saat 24.00’e doğru hücrelerine gelen gardiyanlar, hücredeki diğer tutukluları, ‘su vereceğiz, müdür görüşmek istiyor’ gibi sebepler öne sürerek dışarı çıkardıktan sonra Gülmen ve Özakça’yı indirip ambulansa bindirerek götürüyorlar. Semih hastaneye gitmek istemediğini söyleyip itiraz ettiği için sedyeye kayışlarla bağlanıyor. Ambulansa inene dek sedyede yüzükoyun dönüyor. Nuriye’yi de altında çarşafa dolayıp ambulansa o şekilde derdest edip götürüyorlar, sedyeye bile koymuyorlar.”

‘Tam bir tecrit’

Gülmen ve Özakça’nın refakatçilerinin olmadığına dikkat çeken Çağatay, hastane koşulları hakkında şunları söyledi: “Hastanede refakatçileri yok, eşyaları o gün getirilmemişti ve ikisinin yanına da beş litrelik su şişesi koyup gitmişler. Onlar suyu kaldırıp bardağa dolduracak durumda değiller. Hücredeki eşyaları ancak Pazar günü hastaneye götürüldü. Ancak bardakları, temizlik malzemeleri halen yok. Hastane odalarını da kendileri temizlemek zorunda kaldılar. Tabii yapabildikleri kadar. Oysa hijyenik koşullarda barınmaları gerekiyor. Nuriye zaten kendi işlerini yapabilecek pozisyonda değil; yürümekte zorlanıyor, dengesini zor sağlıyor. Birkaç adım atıp dinleniyor. Tutuna tutuna ilerleyebiliyor. Semih de kısa mesafeleri yürüyebiliyor. Hastane odasında havalandırmaları yok, hapishanede en azından havalandırma vardı. Hastanede onların kaldığı katta başka hasta da yok. Tam bir tecrit ortamındalar. Birini çağırmak istediklerinde zile basıyorlar.”

‘Ya tahliye edin ya da tutukluysak hapishaneye gönderin’

Çağatay, sık sık ‘Tedaviyi kabul ediyor musun’ diye sorulan iki eğitimcinin ‘zorla müdahale’ tedirginliği yaşadığını aktardı: “Hastaneye getirildiklerinden beri sık sık ‘Tedaviyi kabul ediyor musun’ diye soruyorlar. İkisi de tansiyon, kilo ölçümü gibi muayene de dahil hiçbir muayeneyi kabul etmiyor. En başından beri kendi doktorlarına muayene olmak istediklerini belirttiler. Ancak Sincan hastane ‘bilinçleri kapandığında müdahale edeceklerini’ söylediler. Onlar da müdahale edilebileceğinin tedirginliğini yaşıyorlar. ‘Ya tahliye edin ya da tutukluysak hapishaneye gönderin, hastane koşulları hapishaneden kötü’ diyorlar”.

‘Üç gündür refakatçileri yok’

Avukat Ebru Timtik ise hastane raporlarına göre yanlarında refakatçi olması gerekmesine rağmen, iki eğitimcinin de bugün itibariyle halen tek kişilik odada tek başlarına tutulduğunu anlattı: “Zorla götürüldüler, üç gündür refakatçileri yok. Hapishane idaresiyle refakatçi için görüştük, kendileriyle ilgisi olmadığını söylediler, savcı da tekrar hastane raporu istedi. Bürokratik engeller çıkarılıyor, geciktiriliyor. Bugün yetkililerle tekrar görüşeceğiz.”