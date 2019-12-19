Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşından sonra ‘enerji kimlik belgesi’ olmayan binalarda satış ve kiralama yasak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından getirilen ‘enerji kimlik belgesi’ (EKB) uygulaması 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek. Karbondioksit salınımı ve enerji tüketimi gibi değerlerin puanlandırıldığı belgenin düzenlenmediği binalarda oturma izni verilmeyecek, satış ve kiralama işlemi yapılmayacak.

Fotoğraf: DHA

Gazete DuvaR’dan Murat İnceoğlu’nun haberine göre EKB için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından yetkilendirilen kişilere başvurulması gerekiyor.

Reklam

Duvar kalınlığı, kullanılan malzeme, camların türü ve büyüklüğü, ısı yalıtımı, dış kapıların tek mi çift mi olduğu gibi özellikler bir yazılım sayesinde ölçülüyor ve binanın EKB’si belirleniyor.

Bu işlem için dört-beş katlı bir binada 600 ila 700 lira arası bir ödeme yapılması gerekiyor. Binanın altında dükkanlar bulunması, daire sayısı gibi faktörler inceleme için yapılacak ödemenin miktarını değiştirebiliyor.

‘EKB puanı iyi olan binalarda elektrik indirimli olabilir’

EKB belgelerinin geçerliliği 10 yılla sınırlı. Süre bitiminde yeniden belge düzenlenmesi gerekiyor. Yeni binalar için EKB alınmaması halinde oturma izni verilmezken, belgesinde puanı iyi olan binalarda elektrik kullanımında indirimli tarifeden yararlanılması söz konusu olabilecek.

Reklam

İşletmeler ise enerji tasarrufu için yaptıkları harcamaları vergiden düşebilecek.

‘Fazla karbondioksit salınımı yapacak binaların inşasına izin verilmeyecek’

Toplanan bilgiler bir veri tabanında kaydedilecek ve belirlenen değerin üstünde karbondioksit salınımı yapması öngörülen binaların inşasına izin verilmeyecek.

EKB uygulamasının amacı yönetmelikte şöyle belirtiliyor: “Dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini,  yerel şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO₂) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.”

SON HABERLER

Enerji devine 35 milyon liralık icra şoku

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Tur. ve Tic. AŞ hakkında icra takibi başlatıldı. Kalkınma Bankası’na açtığı davayı kaybeden şirketin ödemesi gereken tutar 35 milyon lirayı aşıyor.

Milli eğitim bakanı: Doğa Koleji’ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Okullarımızı kapatmak yerine yaşatmak, eğitim sürecine devamlarını sağlamak maksadıyla da satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Kamu kaynakları ile şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını da ifade etmek isterim” dedi.

Avukatı açıkladı: Öcalan’a yeni disiplin cezası verilmiş

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile aynı cezaevinde kalan kalan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’a bu yıl içinde ikinci kez disiplin cezası verildiği ve bu yüzden avukatları ve aileleriyle görüşmelerinin engellendiği ortaya çıktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...