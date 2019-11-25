Vekillerin anne babasına ücretsiz sağlık hizmeti yolda

AKP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinde milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadığı ve muhtaç durumda bulunmayan anne-babası ve 25 yaşından büyük bekar kız çocuğuna ücretsiz sağlık hizmeti öngörülüyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre düzenlemeden mevcut milletvekilleri ve 3 bin 500 eski vekil yararlanacak. Eski ve yeni milletvekilleri yakınlarıyla birlikte sayı 14 bin kişiye ulaşıyor

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Halen eski ve yeni milletvekilleri ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm tedavi masrafları TBMM tarafından karşılanıyor. Ancak anne-baba ve 25 yaşından büyük bekar kız çocuğu için ‘muhtaç olma şartı’ aranıyor.

Beyan yeterli olacak

Yeni düzenlemeyle ‘muhtaç olma’ şartı yerini ‘beyan‘a bırakıyor.

Teklifi hazırlayan AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, getirilmek istenen yeni düzenlemeyi şöyle anlattı: “Milletvekilinin eşi ve anne-babasının vekil üzerinden tedavi hakkından yararlanabilmesi için bakmakla yükümlü olma şartı var. Ancak uygulamada milletvekilinin eşi ve anne- babasının muhtaçlık belgesi yerine vekilin beyanı üzerine bakmakla yükümlülük şartına bakılmaksızın, sağlık hakkından yararlandırılması kabul edilmiş ve bu durum Meclis iç denetim raporlarında kanuna aykırı olarak değerlendirilmiştir.”