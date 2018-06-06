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Tutuklu Boğaziçililer hakim karşısında: ‘Terörist’ denerek hedef gösterildik

 

Zeytin Dalı Harekatı sırasında yerleşkede lokum dağıtılmasını protesto etmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesi sonucu tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bugün hakim karşısına çıktı.

Öğrencilerin yakınları, Çağlayan Adliyesi’nin önüde toplanarak “Tahliye değil beraat istiyoruz” dedi. (Fotoğraf: DHA)

‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıla kadar hapsi istenen 14’ü tutuklu 22 öğrencinin davasının ilk duruşması İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

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Katılımın yoğun olduğu duruşmayı öğrencilerin yakınlarının yanı sıra CHP milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu ve Selina Doğan da izledi.

Duruşma tartışmayla başladı

Duruşma salonunda oturacak yer kalmaması üzerine mahkeme başkanı ayaktaki izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi.

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Şeker ve bazı izleyicilerin buna tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı “Ortamı germeyi mi geldiniz?” dedi. CHP’li Şeker de “Hayır, adil yargılama yapılıp yapılmadığını izlemeye geldim” cevabını verdi.

Ayaktaki izleyicilerin dışarı çıkarılmasının ardından sorgulara geçildi.

‘Dövizleri sonradan gördüm’

Öğrencilerden Agah Suat Atay, suçlamayı kabul etmediğini belirterek derse giderken bir karmaşa olduğunu, bunu izlemeye başladığını söyledi.

Atay, “PKK/ KCK propagandası yapmadım. Kaotik bir durum olduğunu gördüm. Güvenlik bir masayı kaldırmaya çalışıyordu. Gittim, ‘Ne oluyor’ diye baktım. Ben pankartı ve dövizi sonradan sosyal medyadan gördüm. Karmaşayı bir süre daha izleyip dersime gittim” dedi.

Felsefe bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Berke Aydoğan, örgüt propagandası suçlamasını kabul etmezken şunları söyledi: “Kütüphaneden çıkınca dışarda bir kalabalık olduğunu gördüm. İzinsiz açılan bir masa yüzünden bir sorun olduğu anlaşılıyordu. Öğrenci işlerinden sorumlu dekan geldi. Olayı yatıştırmak için girişimlerde bulundu. Sonunda kalabalık dağıldı. Herhangi bir şekilde pankart ya da dövize şahit olmadım. Slogan atmış olabilirim ancak terör örgütü propagandası şeklinde ve şiddet içeren slogan attığımı hatırlamıyorum.”

‘Bunlar evrensel sloganlar’

Şükran Yaren Tuncer de örgüt propagandası yapmadığını belirterek “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganlarını attığını, bu sloganların Türkiye’nin her yerinde atılan, evrensel sloganlar olduğunu kaydetti.

Yüksek lisans öğrencisi Zülküf İbrahim Erkol, “Birkaç slogana eşlik etmiş olabilirim ancak hiçbir slogan propaganda içermiyordu. Ama herhangi bir terör örgütünün eylemlerini meşrulaştırıcı bir amaç gütmüyor, propaganda olmadığı kanaatindeyim” diye konuştu.

‘Darp ve tehdit edildim’

Öğrenci Yusuf Noyan Öztürk şunları kaydetti: “Hiçbir şekilde terör örgütü propagandası yaptığımı düşünmüyorum, ben şiddete karşı bir insanım. 14 gün gözaltında kaldım, darp edildim, geleceğimin karartılmasıyla tehdit edildim. Kuzey kampüsünün bitişiğindeki kafeye ders çalışmak için oturdum. İzinsiz olarak açıldığını sonradan öğrendiğim masayı o anda gördüm. Bizim okulda böyle siyasal eylemler sıkça olmadığı için merak ettim. Bulunduğum yerden ayrılıp pankarta yaklaştım. Kalabalığın etkisiyle slogan atmış olabilirim. Çift anadal yapıyorum, çok yoğun bir ders programım var. Bir dönem kaybettim, bir dönem benim için çok önemli. Arayı kapatmak için yaz okuluna gitmek istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.”

‘Hedef gösterildim’

Kimya bölümü öğrencisi Esen Deniz Üstündağ ise şu savunmayı yaptı: “Kütüphanede ders çalışıyordum. Pencereden sesler geliyordu, bunları duydum ve aşağıya gittim. Güvenlik orada bulunan masanın izinsiz olduğunu söylüyordu. Daha sonra dekan geldi ve izinsiz masanın kaldırılması sağlandı. Orada olan yüzlerce öğrenci vardı. Bir an önce eğitimime devam etmek istiyorum. İki buçuk aylık tutukluluk bana okulda iki sene kaybettirdi. ‘Terörist’ denilerek hedef gösterildim. Sloganlara eşlik etmiş olabilirim, hatırlamıyorum. Terör örgütünün propagandası olabilecek bir slogan attığımı düşünmüyorum.”

Ne olmuştu?

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü tutuklanmıştı.

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