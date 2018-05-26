Tutuklu Boğaziçi öğrencilerine ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıl istendi

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto ettikleri için yargılanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre İstanbul başsavcılığı, 13’ü tutuklu 21 öğrenci hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

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İddianamede, öğrencilerin ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.

Afişler ve sloganlar

İddianamede öğrencilerin ‘İşgalin, katliamın lokumu olmaz’ yazılı pankart ile ‘Okulumuzda ÖSO’cu istemiyoruz’ ve ‘Kürdistan faşizme mezar olacak’ yazılı afişleri astıkları belirtildi.

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İddianamede, ‘barışçıl bir şekilde etkinlik yapan öğrencilere saldırdıkları’ iddia edilen öğrenciler, ‘Saray savaş, halklar barış istiyor’, ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’, ‘Katil AKP, işbirlikçi ÖSO’, ‘Biji biratiya (Yaşasın hakların kardeşliği)’ ve ‘Katil AKP hesap verecek’ sloganları attıkları ifade edildi.

‘Masum gibi gösterdiler’

İddianamede, TSK’nın BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesine göre meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı icra ettiği kaydedildi.

İddianamede şöyle dendi: “Düzenlenen harekat bölge halkına barış sağlamak ve bölgedeki terörist faaliyetleri temizlemek, sınır güvenliği hakkını güvenceye almayı amaçlamaktadır. Uluslarası kamuoyu nezdinde haklı kabul edilmekte olup toplumumuzun tüm kesimleri tarafından desteklenmiştir. Şüpheliler ise Türkiye’yi bölgede işgal gerçekleştiren, şiddet uygulayan, gayri meşru bir güç olarak gösterme çabası içerisindedirler. Bahse konu olayların bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grubu tarafından masum duygularla gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmek ise de asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemleri meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya eylemler olduğu sabittir. Barış ve huzur ortamını bozmayı amaçlamaktadırlar.”

İddianame İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İlk duruşma 6 Haziran’da görülecek.

Tutuklu öğrencilerin tahliye talepleri de reddedildi. Gerekçede, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunduğu ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu iddia edildi.

Ne olmuştu?

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü tutuklanmıştı.