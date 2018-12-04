Türkiye, gıda sürdürülebilirlik endeksinde 67 ülke arasında 58’inci

Türkiye gıda sürdürülebilirlik endeksinde 58’inci sırada yer aldı.

BloombergHT’nin haberine göre, Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı’nın (BCFN) The Economist Intelligence Unit (EIU) işbirliğiyle hayata geçirdiği gıda sürdürülebilirlik endeksine göre, üç temel başlıkta, 38 gösterge ve 90 kriter üzerinden yapılan değerlendirme sonucu Fransa, gıda sürdürülebilirliği alanında hayata geçirdiği uygulamalarla endeksin lideri oldu.

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Endekste Hollanda ikinci, Kanada üçüncü, Finlandiya dördüncü, Japonya beşinci olurken, Birleşik Arap Emirlikleri ise listenin sonunda yer aldı.

Dünya nüfusunun yüzde 80’ini ve gayrisafi küresel hasılanın yüzde 90’ından fazlasını temsil eden endekste, bu yıl ölçümlenen ülke sayısı ise 34’ten 67’ye çıkarıldı.

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Türkiye, yetersiz beslenmeyi önleme, sürdürülebilir tarım, su yönetimi, hava kategorisi ve iklim değişikliğini önlemeye yönelik uygulamalarıyla yüksek puan almasına rağmen, bu yıl değerlendirmeye alınan ülke sayısı artan endeksin genel sıralamasında 58’inci sırada yer bulabildi.

67 ülke arasında sürdürülebilir tarım başlığında 35’inci, beslenme sorunları başlığında 33’üncü sırada yer alan Türkiye, gıda kaybı ve israfında ise son sıralarda yer aldı.

Bu yıl ilk sırayı 76.1 puanla alan Fransa’yı 75.6 puanla Hollanda, 75.3 puanla Kanada, 74.1 puanla Finlandiya, 73.8 puanla Japonya takip etti.

Yetkililer, Fransa’nın kayıp veya israfı önleme konusunda uyguladığı politikalar ve aldığı tedbirlerle dünyaya öncülük ettiğini belirtti.