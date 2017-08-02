TÜİK verileri: 2016 yılında karakola getirilen çocuk sayısı yüzde 10 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında karakola getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

Yarısına yakını mağdur olarak geldi

2016 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 333 bin 435 çocuğun yüzde 54,8’i 15-17 yaş grubunda, yüzde 23,2’si 12-14 yaş grubunda, yüzde 21,9’u ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olurken, bunların yüzde 65,4’ünün erkek, yüzde 34,6’sının kız olduğu görüldü.

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Bu çocukların yüzde 47,5’i mağdur olarak, yüzde 32,6’sı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 12,3’ü bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3,5’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve yüzde 4,1’i ise bunların dışındaki nedenlerden geldi ya da getirildi.

İlk sıradaki suç: Yaralama

Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine 108 bin 675 çocuk getirilirken, bu çocukların yüzde 36,1’ine yaralama, yüzde 23’1’ine hırsızlık, yüzde 10’una 5682 Sayılı Kanun’a muhalefet, yüzde 5,5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,5’ine cinsel suçlar, yüzde 3,4’üne mala zarar verme, yüzde 3,3’üne ise tehdit suçu yöneltildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 69,4’ü ailesine teslim edilirken, yüzde 19,5’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranıysa yüzde 2,8 oldu.

Geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 55,6’sı adli birimlere sevk edilirken, yüzde 39,1’i ailesine teslim edildi.

Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,6’sı ailesine, yüzde 3,2’si sağlık kuruluşuna yüzde 2,6’sı da sosyal kuruma teslim edildi.

En çok kullanılan madde sigara

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 108 bin 675 çocuğun 36 bin 87’si bağımlılık yapan madde kullanırken, bu çocukların yüzde 72,9’unun sigara, yüzde 8,6’sının sigara ve alkol, yüzde 4’ünün sigara ve esrar, yüzde 2,9’unun esrar, yüzde 2’sinin ise sigara, alkol ve esrar kullandığı görüldü.

Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 84,5’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 15’ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

En çok yaralama mağduru oldular

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun yüzde 87,9’unu suç mağduru, yüzde 12’sini takibi gereken olay mağduru, binde birini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu.

Suç mağduru çocukların yüzde 55,1’i erkek, yüzde 44,9’u kız çocuğu olurken, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 51,1’i erkek, yüzde 48,9’u kız, kabahat mağduru çocukların ise yüzde 62,1’i erkek, yüzde 37,9’u da kız oldu.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun yüzde 60,1’i yaralama, yüzde 12,1’i cinsel suçlar, yüzde 6,8’i aile düzenine karşı suçlardan, yüzde 3,5’i hırsızlık, yüzde 3,5’i tehdit ve yüzde 3,1’i de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağduriyet yaşadı.