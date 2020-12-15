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Yaramazlara biraz batar!

TGC, Toptaş’a verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü iptal etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) cinsel taciz suçlamaları yöneltilen Hasan Ali Toptaş’a 2013 yılında verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nün iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: denizpostasi.com

TGC açıklamasında, cinsel tacize toplumun her bireyi ve kurumunun karşı çıkmakla sorumlu olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, son günlerde edebiyat alanında gündeme gelen bazı yazarların isimlerinin geçtiği cinsel taciz iddialarını gündemine alarak değerlendirmiştir. Bu yazarlardan biri olan Hasan Ali Toptaş 2013 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü almıştı. 

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Hasan Ali Toptaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar da dikkate alınarak konu değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulu  TGC internet sitesindeki 2013 TGC Sedat Simavi Ödülleri’ni kazananlar listesinden Hasan Ali Toptaş’ın adının kaldırılarak verilen Edebiyat Ödülü’nün iptal edilmesine karar vermiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her türlü şiddet ve tacizin karşısında olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.”  

Twitter’da bir kadının Toptaş’ın kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine, birçok kadın da benzer suçlamalarda bulunmuştu. Toptaş, ‘farkında olmadan yaptığı davranışlar nedeniyle’ özür dilemişti.

Everest Yayınları tacizin karşısında olduklarını belirterek artık Toptaş’la çalışmayacaklarını duyurmuştu.

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