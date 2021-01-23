S&P, Türkiye tahminlerini açıkladı: Büyüme aşı uygulamasına bağlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

Fotoğraf: Reuters

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunun ‘B+’, yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise ‘BB-‘ olarak teyit edildiği bildirildi.

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Ülkenin kredi notu görünümünün ise ‘durağan’ olduğu kaydedilen açıklamada, Covid-19 salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020’de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0.9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi.

S&P, temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 3.3 daralacağı tahmininde bulunmuştu.

Açıklamada, para politikasını sıkılaştırma yönünde alınan son kararların daha geleneksel bir politikaya dönüşün sinyalini verirken, Türkiye’nin 2020 sonunda milli gelirinin yüzde 35’ini oluşturarak ‘ılımlı’ kalan net kamu borcunun da manevra alanı bıraktığı ifade edildi.

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Türkiye ekonomisinin, enflasyon düşerken ve cari açık azalırken, toparlanmaya devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede ülkenin ekonomik büyümesinin dış ortama ve Türkiye’deki aşı uygulamasına bağlı olacağının düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin para politikasının 2020 sonlarına doğru önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilerek, son dönemde atılan adımların devam etmesi halinde yüksek kalan enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3.6, 2022’de yüzde 3.5, 2023’te yüzde 3.3 ve 2024’te yüzde 3.3 büyüyeceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021’de yüzde 13.4, 2022’de yüzde 12, 2023’te yüzde 11.2 ve 2024’te yüzde 11.2 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu yıl yüzde 12.5, 2022’de 8.7, 2023’te yüzde 8 ve 2024’te yüzde 8 olacağı öngörüldü.