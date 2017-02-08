Son KHK’yla ihraç edilen 330 akademisyenin 115’i ‘barış bildirisi’ imzacısı

Yeni kanun hükmünde kararnameyle mesleklerinden ihraç edilen 330 akademisyenin 115’i ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan isimler.

En fazla ihraç Ankara Üniversitesi’nden geldi. Üniversitesi toplamda 34 ‘barış akademisyeni’ atıldı. Diken yazarı Murat Sevinç de mesleğinden ihraç edildi.

Ankara Üniversitesi’ni 22 ihraçla Marmara Üniversitesi takip etti. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 15, Anadolu Üniversitesi’nden de 18 ‘barış akademisyeni’ KHK’yla ihraç edildi.

Liste şöyle; Adnan Menderes Üniversitesi (iki), Anadolu Üniversitesi (18), Ankara Üniversitesi (34) Atatürk Üniversitesi (bir), Balıkesir Üniversitesi (bir), Bartın Üniversitesi (bir), Beykent (bir), Bingöl Üniversitesi (bir), Çukurova Üniversitesi (iki), Doğuş Üniversitesi (iki), Dumlupınar Üniversitesi (bir), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (bir), Giresin Üniversitesi (iki), Iğdır Üniversitesi (bir), Ayvansaray Üniversitesi (bir), Bilim Üniversitesi (iki), Yeni Yüzyıl Üniversitesi (bir), Kırıkkale Üniversitesi (bir), Marmara Üniversitesi (22), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (bir), Trakya Üniversitesi (bir), Uludağ Üniversitesi (iki), Yıldız Teknik Üniversitesi (15).

‘Cadı avı’ başlatılmıştı

Güneydoğu illerindeki ‘abluka’nın bir an önce son bulmasını talep eden 1100’ün üzerindeki akademisyen, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.

Bildirinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akademisyenleri hedef alarak “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz” demişti.

Bunun üzerine imzacı akademisyenler hakkında ‘cadı avı’ başlatılmıştı.

Son kararnameyle ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi ise şöyle: Yeni KHK’yla 4 bin 464 kişi devlet memurluğundan çıkarıldı: 330’u akademisyen