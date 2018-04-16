Sayılı gün kaldı: ‘Çocuklar ölmesin’ diyen öğretmen altı aylık kızıyla hapse giriyor

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Eğer Anayasa Mahkemesi (AYM) infazı durdurmazsa, “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik, bebeği Deran’la birlikte hapse girecek.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’deki sözleri nedeniyle Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

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Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı.

Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı 20 Nisan 2018 tarihine ertelenmişti.

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Bebeğiyle cezaevine!

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Twitter’dan infaz gününün yaklaşması nedeniyle bir hatırlatma yaptı.

Avukat, Çelik’in 20 Nisan’da saat 14.00’ten sonra adliyedeki işlemlerin ardından altı aylık kızı Deran’la Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gireceğini kaydetti.

İki başvuru halen rafta bekliyor

Artı Gerçek’ten Remzi Budancır’a konuşan Karaman, AYM’ye hak ihlali ve infazın durması talebiyle iki ayrı başvuru yaptıklarını ancak yüksek mahkemenin şimdiye dek başvurularını gündeme almadıklarını kaydetti.

Karaman şöyle devam etti: “Eğer bir hak ihlali tespiti yapmış olsaydı veya başvurumuz ile ilgili nihai bir karar değil de ara bir kararla infazın durdurulmasına karar vermiş olsaydı, Ayşe hanım cuma günü bebeği ile birlikte cezaevine girmiyor olacaktı. Anayasa Mahkemesi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü veya en geç cuma günü bir kısa kararla bu konuda bir tedbir kararı verirse Ayşe öğretmen cezaevine girmez.”

Avukat, “Anayasa Mahkemesi’nin önünde bir haftalık bir süre var. Karar vermesi 15 dakikasını alır. Üç-dört üye toplanır, 10 dakikada bir metin yazar ve infazı durdurabilir. Bu kadar basit…” dedi.