Sanatsız toplum: Türkiye’de sinema salonu olmayan il sayısı yediye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2016 yılında sinema salonu bulunmayan il sayısı yediye yükseldi.

TÜİK’in araştırmasına göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 5.4 artarak 2 bin 483’e çıktı.

Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 3.3 artarak 307 bin 456’ya ulaştı.

Kapasitenin artışına rağmen seyirci sayısı 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 3.3 azalarak 55 milyon 260 bin 600’e düştü.

Yerli film seyircisi azaldı, yabancı film seyircisi arttı

Yerli film seyirci sayısı yüzde 8.9 azalarak 28 milyon 834 bin 409 olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3.7 artarak 26 milyon 426 bin 191’e ulaştı.

Gösterilen film sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 8.7 artarak 53 bin 443’e çıktı.

Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 5.3 artışla 22 bin 642’ydi. Gösterilen yabancı film sayısı yüzde 11.4 artarak 30 bin 801 oldu.

Sinema salonu bulunmayan il sayısı yedi oldu

2016 yılında sinema salonu bulunmayan il sayısı yediye yükseldi.

Bu iller şunlar: Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Dersim.

Tiyatro seyircisi sayısı yüzde 2.8 arttı

Sezonlara göre bakıldığında, 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 13.8’lik artışla 7 bin 766’ya ulaştı.

Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı ve yabancı/çeviri eser sayısı geçen sezona göre yüzde 13.8 arttı.

Tiyatro seyircisi sayısı 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 2.8 artarak altı milyon 16 bin 762’ye yükseldi.

Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 0.1 azalırken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 13.1 arttı.

Salon ve koltuk sayıları arttı

Tiyatro salonu sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 0.3 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 1.1 arttı. Buna göre; 2015-2016 sezonunda tiyatro salonu sayısı 721 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 261 bin 885 oldu.

2015-2016 sezonunda, bir önceki sezona göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 5.1 azalarak 26 bin 816 oldu.

Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 8.9 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 9.8 arttı.

Çocuk eseri seyircisi yüzde 7.1 arttı

2015-2016 sezonunda bir önceki sezona göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 7.8 artarken, çocuk eseri sayısı da yüzde 21,9 arttı.

Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 1.7 azalırken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 9.6 azalarak 10 bin 981 oldu.

Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 0.1 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 7.1’lik artış gösterdi.