Rusya 2018’de yolu yarıladık

EMİR GÜNEY*

@10unyeri

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Dünya Kupası’nda grup maçları nihayet sona erdi. Artık hatanın telafisi olmayan Son 16 aşamasındayız. E, F, G ve H gruplarının son maçlarında gene sürpriz skorlar, son dakika golleri ve VAR kararları gündemdeydi. Almanya an itibarıyla en büyük hayal kırıklığına sebep olurken İngiltere-Belçika maçında etik sınırların zorlandığına tanık olduk.

Almanya tarih yazdı

Rusya 2018’in ilk büyük sürprizine imza atan F Grubu’nun favorisi Joachim Löw’ün Almanya’sı oldu. Tarihinde katıldığı hiçbir Dünya Kupası’nda grup aşamasında elenmeyen ve Rusya’ya ‘Son Şampiyon’ unvanıyla gelen Panzerler kendileri dahil kimsenin beklemediği bir şekilde uzatmalarda gelen goller ile Kore Cumhuriyeti’ne 2-0 yenildiler ve tarih yazarak sonuncu olup gruptan dahi çıkamadılar.

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Maçta ağırlıklı olarak Almanya üstünlüğünü görsek de ara ara Kore’nin etkili ataklarına da tanık olduk. Uzatmalarda Kore’nin attığı gol önce ofsayt olarak iptal edilse de VAR izlemesinin ardından karar bozuldu ve Kore 1-0 öne geçti. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Almanya’da kaleci Manuel Neuer de ileri çıkınca kaptırılan topta boş kaleye ikinci golü atmak Kore için zor olmadı.

Maçın ardından Kore teknik direktörü Cho Hyun-woo Almanya’yı yendikleri için mutlu olduklarını ama gruptan çıkamadıkları için üzgün olduklarını söylerken, Löw ise oynadıkları futbol ile ne kupayı kazanmayı ne de son 16 takım arasına kalmayı hak etmediklerini itiraf etti. Böylece bu maç büyük ihtimalle Löw’ün de Almanya başında çıktığı son maç oldu.

Kore’nin Almanya’yı yenmesi ise aslında Kore’ye değil diğer maçta grubun lideri Meksika’yı 3-0 yenen İsveç’e yaradı. Önceki maçta Almanya’ya karşı öne geçip uzatmalarda maçı kaybeden İsveç böylece grubu lider tamamlamış oldu. Kore’nin Almanları yenmesine ise en çok Meksikalılar sevinmiş olmalı zira Almanya kazansaydı onlar eleneceklerdi.

Brezilya lider, İsviçre hak etti

Turnuvanın favorilerinden Brezilya alacağı bir beraberlik veya mağlubiyetin onları kupanın dışında bırakacağı gerçeğiyle Sırbistan’ın karşısına çıktı. Ancak Sambacılar özellikle ilk yarıda oynadıkları etkin futbolla maçı 2-0 kazandılar ve E Grubu’nu lider tamamlayarak Son 16’da F Grubu’nun ikincisi Meksika ile eşleştiler. Brezilya için kötü haber ise maçın henüz başında sakatlanan Real Madridli sol beki Marcelo’nun bu turnuvadaki üçüncü ciddi sakatlıkları olması. Daha önceki maçlarda Danilo ve Douglas Costa’yı da sakatlıklara kaybeden teknik direktör Tite’yi turnuvanın geri kalanında zor günler bekliyor olacak.

Sırbistan ise turnuva geneline bakıldığında birçok takımdan daha ofansif ve etkili bir futbol oynamasına rağmen bir önceki maçta İsviçre’ye son dakika golüyle yenilmenin bedelini ağır ödedi ve turnuvanın dışında kaldı.

Grubun diğer maçında İsviçre ile Kosta Rika karşılaştı. İki takımın da alacakları bir galibiyet onları gruptan çıkartacaktı. Ancak maçın uzatma dakikalarında gelen Kosta Rika golü skoru 2-2’ye getirdi ve İsviçre’yi Brezilya’nın ardından grup ikincisi olarak son 16 takım arasına gönderdi.

Japonya Fair Play sayesinde üst turda

H Grubu son maçlar öncesinde matematik hesaplarının ön planda olduğu gruplardan biriydi. Japonya grubun ilk maçında Kolombiya’yı yenmenin getirdiği avantajla son maça elenmeyi garantilemiş olarak çıkan Polonya’ya 1-0 yenildiği halde gruptan çıkmayı başardı. Gecenin ilginç detayı ise Japonya’nın grubu üçüncü sırada bitiren Senegal ile eşit puanda, eşit averajda ve eşit gol sayısında olmasına rağmen ‘fair play kuralı’ gereği rakibinden toplamda daha az sarı ve kırmızı kart gördüğü için ikinci sıraya yerleşmesi oldu. Bir başka dikkat çekici konu ise Polonya’nın en önemli gol ayağı olan Bayern Münih’in forveti Robert Lewandowski’nin turnuvayı gol atamadan bitirmiş olmasıydı.

Grubun diğer maçı ise Afrika kıtasının Rusya 2018’daki en iddialı temsilcisi olan Senegal ile Kolombiya arasındaydı. Maça hızlı başlayan Senegal henüz 16. dakikada müthiş bir sezon geçiren Liverpoollu forveti Sadio Mane’ye yapılan faul ile penaltı kullanma şansı yakaladı. Ancak oyunun akışında beyaz noktayı gösteren hakem Milorad Mazic VAR izlemesinin ardından bu kararından vazgeçti. Maçın geri kalanında etkili bir futbolla üç gol bulan Kolombiya grubu lider tamamladı. Turnuvanın ardından en çok konuşulacak konunun VAR sayesinde verilen ve verilmeyen kararların olacağı şimdiden kesin gibi.

İngiltere-Belçika dayanışması ve Afrika’nın kupaya vedası

Grup aşamasının son maçlarının oynandığı G Grubu’nda ise Son 16’yı garantileyen İngiltere ve Belçika’nın etik sınırları zorladığı bir maç yapmalarını izledik. Çapraz eşleşmedeki dengesizlik sebebiyle grubu birinci değil ikinci bitirmeyi tercih eden iki takım da yedek ağırlıklı kadrolarla sahadaydı. Oyuncuları dinlendirme bahanesiyle maçı kazanmamaya çalıştıklarını gizleseler de daha maçın başlarında hücum etmek yerine savunmada top çeviren oyuncular ön plandaydı. Rakip forvetlerin de baskı yapıp topu almak gibi bir niyetleri olmadığı açıktı. Ancak zaman zaman bu niyetleri o kadar öne çıktı ki tribünlerden ıslık sesleri yükselmeye başladı. Nihayetinde Belçika’nın genç yeteneği Adnan Januzaj şık bir golle bu tiyatroya son verdi ve Belçika grubu lider tamamladı. Januzaj’ın golü nedeniyle FIFA’nın bu maç hakkında soruşturma açması pek olası değil gibi gözüküyor.

Diğer maçta ise Dünya Kupası’nda ilk defa boy gösteren Panama Afrika’nın deneyimli takımlarından Tunus ile prestij maçına çıktı. Maçta öne de geçip ilk puanına hayli yaklaşan Orta Amerika ekibi ikinci yarıda Tunus’un pas ağırlıklı ve sabırlı oyununa karşı koyamadı ve maçı 2-1 kaybederek ilk kupalarından puansız ayrılmış oldular. Tunus’un aldığı üç puan ise sadece prestij amaçlıydı ve Son 16’da Afrika kıtasını temsil eden hiçbir ekip kalmadı.

Grup maçlarının tamamlamasıyla kupa yürüyüşünde yolu da yarılamış olduk. Son 16 aşamasındaki eşleşmeleri sekizer takımlı iki ayrı yol olarak düşünebiliriz. Favori takımlardan bazılarının beklenenin altında performans göstermesi ve gruplarını ikinci sırada bitirmeleri ardından oluşan çapraz eşleşmeler sebebiyle bu iki yol arasında ciddi bir ağırlık farkı oluştu. Bir tarafta Uruguay-Portekiz, Fransa-Arjantin, Brezilya-Meksika ve Belçika-Japonya eşleşmeleri varken öteki yolda İspanya-Rusya, Hırvatistan-Danimarka, İsveç-İsviçre ve Kolombiya-İngiltere eşleşmeleri ortaya çıktı. Grup aşamasının ardından maçlara iki gün ara verildi ve cumartesi günü başlayacak. Son 16 maçlarıyla birlikte kupa heyecanına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

*Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü. UEFA Futbol Hukuku Programı Yerel Koordinatörü. Euroleague Basketball delegesi. Doktora adayı.