Ronaldo’nun golleri, İran’ın kadınları ve Neymar’ın gözyaşları

EMİR GÜNEY*

@10unyeri

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Dünya Kupası’nda ikinci tur maçları beklediğimiz gibi daha hararetli maçlara sahne oluyor ancak heyecan katsayısı henüz bir dünya kupasına yaraşır düzeyde değil. Son üç günde oynanan dokuz maçın dördünün 1-0 bitmesi bu turnuvanın en gollü kupalar listesine giremeyeceğini kanıtlar gibi. Kulislerde 1990 Dünya Kupası’nın ‘en kötü kupa’ olma unvanını Rusya’ya kaptıracağı konuşulmaya başladı bile. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ise aynı hızla maçlara etki etmeye devam ediyor.

Ronaldo ‘Altın Ayakkabı’nın peşinde

B Grubu’nun liderlik savaşında Portekiz Fas’ı 1-0 geçerken İspanya da disiplini savunmasıyla öne çıkan İran’ı aynı skorla devirip ikinci maçlar sonunda altışar puana ulaşmış oldular. İspanya karşısında hat-trick yapan Ronaldo Fas’ı da boş geçmeyince ‘Altın Ayakkabı’ ödülünü kimseye bırakmayacağının sinyallerini de vermeye başladı. Ronaldo’nun gol sevinci sırasında kamera açısına giren tribünlere asılmış ay-yıldızlı bayrak bir an hepimize ‘Ahh ahh, nasıl gelemedik buraya?’ sorgulamasını yaptırsa da en azından ülkemizi Rusya 2018 hikayesinin bir parçası yapmış oldu.

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İran-İspanya maçında ise kupanın unutulmazları arasına girecek bir an yaşandı. İspanya Diego Costa savunmanın müdahalesi sayesinde şut dahi çekemeden vurduğu topla attığı golle 54. dakikada öne geçti. Golün ardından İspanya kalesine yüklenen İran 62’de golü buldu ve yedekler dahil tüm takım oyuncuları bir anda adeta kendilerini kaybettiler ve taç çizgisine doğru koşarak golün sevincini yaşamaya başladılar. Ancak kendilerini o kadar kaybetmiş olacaklar ki yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağını ve hakem Andres Cunha’nın pozisyonu değerlendirmek için VAR’dan yardım aldığını fark etmediler bile! Yaklaşık otuz saniye bu sevinci taraftarlarıyla paylaşan İranlılar santra yapılması için arkalarını döndüklerinde pozisyonun ofsayt olduğu ve golün sayılmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldılar. Bu hikâye de tarih kitaplarına kupanın gülümseten anekdotlarından biri olarak geçmiş oldu.

İran’da tarih yazıldı: Kadınlar stadyumda

İran-İspanya maçını Tahran’ın Azedi Stadyumu’a kurulan ekranlarda takip edenler için ise ne İspanya’nın golü ne de İran’ın attığını sandığı golü önemliydi. Esas sevinç 1979’da gelen kadınların stadyuma girmesi yasağının bu maçta ilk defa delinmiş olmasıydı. Aslında İran hükümeti bu konuya hala çok sıcak bakmasa da FIFA’nın telkinleri ve Dünya Kupası’nın göz önündeliğini inkâr edemeyen yetkililer geri adım atmak durunda kaldılar. Böylece kadın-erkek tüm taraftarlar uzun bir süre sonra ilk defa tutuklanma korkusu olmadan bir maçın coşkusunu birlikte yaşamış oldular.

A Grubu’nun favorisi Uruguay taraftarlarını ve sempatizanlarını üzmeye devam etti. Rusya’nın 5-0 ile rahat geçtiği Suudi Arabistan’ı zaman zaman kontrolü tamamen rakibine bıraktığı ve defansa çekildiği maçta 1-0 ile kazanan ‘Gök Mavililer’ gruptan çıkmayı garantilemiş oldular. Ancak dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan oyunculardan kurulu forvet hattına sahip bir takımdan beklentilerimiz çok daha yüksek. Zaten Son 16 Turu’nda onları Suudi Arabistan’dan çok daha güçlü rakipler bekliyor olacak.

Fransa yola devam, Peru’nun hayali sona erdi

Turnuvanın şampiyonluk adaylarından Fransa henüz kupa başlamadan herkesin gönlündeki şampiyon haline gelen Peru ile yaptığı mücadeleyi 1-0 kazanarak gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonunda garantilemiş oldu. Fransızlar son grup maçında Danimarka ile liderlik için mücadele edecekler.

Maçtan akıllarda kalan ise Fransızların 19 yaşındaki forveti Kylian Mbappe’nin attığı gol ile takımının ‘büyük turnuvalarda gol atan en genç oyuncusu’ unvanına sahip olmasıydı. Taktik tablosunun diğer tarafında bulunan kaleci Hugo Lloris ise bu maçla birlikte 100. kez milli görevini gerçekleştirdi ve Fransa’da bunu başarabilen ilk kaleci oldu.

Grubun büyük oranda ikinciyi belirleyecek olan maçında Christian Eriksen önderliğindeki Danimarka Avustralya ile karşılaştı. Henüz maçın başında Eriksen’in attığı gol ile öne geçen kırmızı beyazlı ekip 38’de VAR destekli erilen penaltı kararıyla kalesinde golü gördü maç bu skorla 1-1 sona erdi.

Hayaller kupa gerçekler gruptan çıkma mücadelesi

D Grubu’ndaki maçları anlatmak için ‘Şok, şok, şok!’ başlığını atmak yeterli olacaktır sanıyorum. Maradona’nın gölgesinde oynayan Messili Arjantin takımı formda bir Hırvatistan karşısına grup liderliğini almak için çıktı. Ancak Hırvatlar akıllı oyun anlayışları ve usta ayaklarıyla 3-0’lık galibiyetle kendilerini liderliğe ‘Tangocular’ı ise grubun dibine yerleştirmiş oldular. Messi’nin hayli gergin olmasını ise bir taraftan Maradona’ya öte taraftan da Ronaldo’nun formda olmasına bağlayabiliriz. Arjantin eğer gruptan dahi çıkamadan turnuvadan elenirlerse Messi’ye yapılan ‘tarihin en iyisi’ yakıştırmaları hızla ‘Arjantin’e zarar veriyor’ yorumlarına dönüşebilir.

Grubun bir diğer beklenmedik maç sonucu ise EURO 2016’da müthiş bir form yakalayan İzlanda’nın Nijerya karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetti. Dünya Kupası eleme grup maçlarında Hırvatistan ve ülkemizin de bulunduğu gruptan lider çıkan İzlanda’nın belki 2016’yı tekrarlaması beklenmiyordu ama en azından gruptan çıkmak için diş göstereceklerine emin gibiydik. Ancak 2016’daki şampiyonadan beri İzlanda futbol milli takımıyla anılan ‘balina çağırma ritüeli’ Rusya’da onlara yeterli motivasyonu sağlayamamış gibi görünüyor.

E Grubu’nun ikinci tur açılış maçında Neymar’ın orkestra şefliğinde sahaya çıkan Brezilya sert savunma yapan Kosta Rika karşısında zorlansa da 91 ve 97. dakikalarda gelen iki gol ile maçı 2-0 kazandı ve büyük bir hayal kırıklığının köşesinden döndü. Maçı baştan sona üstün götüren Brezilya’nın golleri son dakikaya kadar atamamasındaki en önemli etmen ise Kosta Rika ve Real Madrid’in file bekçisi olan Keylor Navas’ın olağanüstü formuydu.

Maçın önemli anekdotlarından biri Kosta Rika teknik direktörü Oscar Ramirez’in maçtan önceki gün yaptığı ‘Neymar’ı tutmak için iki kişi kullanabiliriz ama onu faul yaparak durdurmayacağız.’ açıklamasıydı. Ancak Brezilyalı yıldızı tutmakla görevli arkadaşlar başarılı olamamış olacaklar ki, Neymar’ın sıklıkla sert faullere maruz kaldığını gördük. Nihayetinde bu sert savunma da onu durduramadı ve takımının ikinci golüne imzasını atarak Brezilya’yı liderliğe oturttu. Tabii Neymar’ın liderliğinin yanı sıra maçta pasları ve oyunu yönlendirmesiyle öne çıkan Philippe Coutinho’nun da hakkını vermek lazım. Maçın son düdüğüyle birlikte sahanın ortasında yere oturup göz yaşlarına boğulan Neymar’ın bu kupayı kazanmayı ne kadar istediğini de görmüş olduk.

Brezilya-Kosta Rika maçındaki bir başka önemli detay ise VAR’ın ilk defa verilmiş bir penaltıyı iptal etmesiydi. Maçın son on dakikasına girilirken ceza sahasında topla buluşan Neymar’ın attığı çalımın ardından kendini yere bırakmasına ilk etapta penaltı kararını veren maçın hakemi Bjorn Kuipers, VAR takımının uyarısıyla pozisyonu tekrar değerlendirdi ve kararını geri aldığını açıkladı. Turnuvanın başından beri hakemlerin ilk kararlarında çalmadıkları pozisyonların tekrarını izleyerek verdikleri penaltılara şahit olmuştuk. Böylece sistemin iki yönlü çalışabildiğini de deneyimlemiş olduk.

E Grubu’nun diğer maçında Sırbistan kazanması halinde ikide iki yaparak gruptan çıkmayı garantileyecekti. Maça henüz 5. dakikada attıkları golle iyi de bir giriş yapan Sırplar, İsviçre’nin geriden gelerek 90. dakikada Xherdan Shaqiri’nin attığı gol ile maçı 2-1 kazanmasına engel olamadılar. Böylece gruptaki tüm dengeler de alt üst oldu. Son maçlar 0 puanlı Kosta Rika hariç tüm takımlar için final havasında geçecek gibi görünüyor.

*Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü. UEFA Futbol Hukuku Programı Yerel Koordinatörü. Euroleague Basketball delegesi. Doktora adayı.