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Yaramazlara biraz batar!

Rabia Naz soruşturması: Şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi

CANAN COŞKUN

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@canancoskun

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren 12 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedenini soruşturan Görele Cumhuriyet Başsavcılığı altı şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

Fotoğraf: DHA

Beş kez ifade değiştiren tanığın son beyanına dayanarak verilen kararda Rabia Naz’ın apartmanın yan tarafındaki fındık bahçesine düşmüş olabileceği belirtildi.

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Takipsizlik kararının örttüğü detaylar

Savcı Emine Öveyik tarafından verilen takipsizlik kararında Rabia Naz’ın amcası, yengesi, kuzeni ve baba Şaban Vatan’ın kızının bulunduğu yere bırakıldığını iddia ettiği aracın sahibi, aracı yıkadığı iddia edilen kişi ve eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeni şüpheli olarak yer alıyor.

Kararda, Rabia Naz’ın ölümünü şüpheli hale getiren birçok ayrıntıya yer verilmemiş. Olayı araştıran polislerin delilerin toplanmasıyla ilgili özensiz çalışması, tanıklardan bazılarının belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’yla ilgili gözlemleri, Somuncuoğlu’nun oğlunun çelişkili ifadeleri kararda yok. 

Kilit tanık M.K.

Kararda, tanıkların beyanlarının çelişkili olması nedeniyle Rabia Naz’ı yaralı olarak ilk bulan M.K.’nın ayrıntılı ifadesine başvurulduğu belirtildi. M.K., soruşturma aşamasında beş kez ifade verdi. Her ifadesinde yeni bir ayrıntı ekledi.

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Son ifadesine kadar Rabia Naz’ın binanın yan tarafından fındık bahçesinden geriye doğru süründüğünü ve bir ses duyduğunu söylememişti. Olay günü bir polisin kendisini uyarması nedeniyle o zamana kadar ses duyduğunu söylemediğini ancak vicdanının rahatsız olduğunu savundu. M.K.’nın son ifadesinden sonra daha önce Rabia Naz’ın binanın ön cephesine atladığını savunan savcılık, çalışmalarını binanın yan tarafına düşme ihtimaline çevirdi. Ancak bu alanla ilgili hiç araştırma yapılmadı.

Takipsizlik kararında da M.K.’nın bu ifadesi ve bu ifadeyle yetinip olay yerini görmeden Rabia Naz’ın fındıklık alana düştükten sonra yola çıkmak için 6-7 metre sürünebileceğini belirten Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu’nun raporuna atıf yapıldı. 

Bir yıl sonra yapılan telefon dinlemesi

Kararda, olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için şüpheli olabilecekleri değerlendirilen kişilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimlerinin denetlendiği belirtildi. Denetleme sonucu şüphelileri,n ölümün meydana gelmesinde kusur ve kastlarının bulunmadığı ifade edildi. Oysa telefon hatlarının dinlenmesiyle ilgili karar, olaydan yaklaşık bir yıl sonra verildi. Telefon tapelerindeki konuşmalar ise şüphelilerin dinlendiklerinin farkında olduğunu gösteriyordu. 

Savcılık polisleri de akladı

Kararda, Rabia Naz’ın yaralı olarak bulunmasından saatler sonra ortaya çıkan okul çantasına da değinildi. Çanta, Rabia Naz Görele Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdikten sonra ailesinin saat 23:00 sıralarında eve dönmesinden sonra çatıda ortaya çıkmıştı. Oysa Rabia Naz hastaneye kaldırıldıktan sonra saat 18:00 civarında olay yerine gelen polisler, binanın çatısında arama yapmıştı. Gün ışığında yapılan aramada görülmeyen çanta, gece karanlığında ortaya çıktı. Savcılık ise, polislerin olay hemen sonrasında çantayı aramadığı için bu konuya odaklanmadıklarını ileri sürdü.

Oysa soruşturmada görevli polislerle ilgili inceleme yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişler, polislerin görevini ihmal ettiklerini tespit etmişti. Teftiş raporunda polislerin davranışlarının takdiri savcılığa bırakılmıştı. Takipsizlik kararında polislerin görevi ihmal ettikleri gerçeği de örtüldü. 

Belediye başkanı morgda

Baba Şaban Vatan, siyasetçilerin nüfuzunu kullanarak kızının ölümünün arkasındaki gerçeği örtbas ettiğini savunuyor. Bu kişilerden biri de olayın yaşandığı tarihte ilçenin belediye başkanı olan Coşkun Somuncuoğlu’ydu. Somuncuoğlu’yla ilgili savcılık soruşturma aşamasında hiçbir işlem yapmadı. Ancak Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili Meclis Komisyonu kurulduktan sonra hakkında çıkan iddialar dikkat çekiciydi.

Rabia Naz’a müdahale eden ortopedi uzmanı doktor Komisyon’a, Somuncuoğlu’nun müşahade odasında olduğunu söylerken, Rabia Naz’ın büyük kuzeni ve polis A.A. da Somuncuoğlu’nu Rabia Naz öldükten sonra morgda gördüğünü anlattı. Komisyon tarafından dinlenen Somuncuoğlu, tüm iddiaları reddetti. 

Belediye başkanının oğlu da araştırılmadı

Rabia Naz’ı yaralı olarak bulunmadan önce son gören kişi Somuncuoğlu’nun oğlu Mehmet Ali Somuncuoğlu. İfadesinde Rabia Naz’ın evlerine çıkan yokuşun başında dondurma yerken ve hiçbir kamerada görünmeyen bir poşetle gördüğünü söyledi.

Rabia Naz’ın dondurma alacak parası ve son göründüğü güvenlik kamerasında elinde Somuncuoğlu’nun bahsettiği gibi bir poşet yoktu. Emniyet, dosyadaki şüphelilerden bazılarının yerini tespit etmek için Rabia Naz’ın okulunun karşısında bulunan marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Somuncuoğlu, gün içinde buradan birçok kez geçtiğini söylemesine karşın görüntülerde onunla ilgili bir inceleme yapılmadı. 

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