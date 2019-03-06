NATO yüksek komutanından ABD senatosuna: F-35’ler Türkiye’ye verilmesin

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmemesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Aynı zamanda ‘NATO müttefik kuvvetler yüksek komutanı’ unvanı bulunan Orgeneral Scaparrotti, ABD Lojistik ve Nakliye Komutanı Orgeneral Stephen Lyons ile birlikte ABD Senatosu’nda savunma bütçesine yönelik soruları yanıtladı.

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Türkiye’nin S-400 sistemleri almasına yönelik soruları üzerine Scaparrotti, S-400lerin hem NATO sistemleri ile çalışmayacağını hem de yeni nesil F-35 uçakları için de risk teşkil edeceğini söyledi.

Scaparrotti neden S-400 alımına karşı çıktığını şöyle anlattı: “Bu sistemler ne NATO sistemleri ile ne de entegre füze sistemlerimizle çalışabilir. Bu birinci sorun. İkincisi tüm hava araçlarımıza özellikle de F-35 uçağımıza yönelik sorun teşkil ettiğine inanıyorum. Benim askeri olarak tavsiyem, Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir ortakla F-35 işini tamamlamamalıyız, uçurmamalıyız veya çalışmamalıyız.”