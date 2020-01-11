Migration is Beautiful – Favianna Rodriguez

ABD’li sanatçı ve aktivist Favianna Rodriguez’in göç kavramına dikkat çektiği 2012 tarihli posteri.

Türkçe’de göç etmenin güzel olduğu anlamına gelen ‘Migration is Beautiful’da bir kral kelebeği tasarlıyor. Bu türün göç rotası ise Meksika ve ABD. Sanatçı, bu şekilde göçün güzelliğine vurgu yapıyor.

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Rodriguez, “Kelebek, tüm canlıların özgürce hareket etme hakkının sembolü. Kral kelebeği gibi insanlar da daha güvenli yaşam alanları bulmak ve hayatta kalmak için sınırları aşıyor” diyor.

Posterin tasarlandığı 2012 yılı, dönemin ABD başkanı Barack Obama’nın günde yaklaşık 1100 göçmeni sınır dışı ettiği zamana denk geliyor. İçine iki insan suratı yerleştirilmiş ‘Migration is Beautiful’ ise o dönemden itibaren küresel göçmen hakları hareketinin popüler bir simgesi haline geliyor.