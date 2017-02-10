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Yaramazlara biraz batar!

‘Kimseyi yormadan gidiyoruz’: Yaşlı çift son tatilini yapıp intihar etti

 

İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yaparken ortadan kaybolan yaşlı bir çiftin intihar ettiği ortaya çıktı.

‘Kimseyi yormadan gidiyoruz’

Fotoğraflar: @OlumHaberi

DHA’nın haberine göre Mersin’den geçen hafta tatil için Çeşme’ye giden Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları otel odasına iki zarf bırakıp ortadan kayboldu. Otel temizlikçilerinin bulduğu iki zarftan birisinden intihar mektubu, diğerinden 2 bin lira bahşiş çıktı.

‘Adli merciye’ hitaben kaleme alınan mektupta şöyle yazıyordu: “Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatlarımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruz.”

Kamera kayıtlarında, çiftin geceyarısı sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittiği görüldü. Bunun üzerine emniyet ekiplerinin araştırması sonucunda çiftin cesetleri yakındaki bir plajda bulundu.

‘Kendilerini çok sevmiştik’

Otel yönetimi için de not bırakan çift, yaşılık ve hastalıklar nedeniyle ‘gitmeyi seçtiklerini’ belirtip, “Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güleryüzlü personelden özür dileriz” dedi.

Çetin çiftinin mutlu bir tatil geçirdiğini söyleyen otel görevlileri ise, “Kendilerini çok sevmiştik” diye konuştu.

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