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Yaramazlara biraz batar!

KHK bilançosu: Bugüne dek 116 basın-yayın kuruluşu kapatıldı

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Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla toplamda 116 basın-yayın kuruluşu kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters

OHAL, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden beş gün sonra, 20 Temmuz 2016’da ilan edilmişti. Şimdiye dek çıkarılan KHK’larla da çok sayıda kuruluş kapatılmış, yine binlerce kişi kamu kurumlarından ihraç edilmişti.

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KHK’larla kapatılan medya kuruluşları da olmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kapatılan basın-yayın kuruluşlarının sayısını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. CHP’li vekile, Yıldırım’ın yardımcısı Hakan Çavuşoğlu yanıt verdi.

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Yanıta göre iki yılda kapatılan kuruluşların sayısı 116’yı buldu.

Bunlardan altısı haber ajansı, 18’i televizyon, 22’si radyo, 50’si gazete, 20’si de dergi.

Birbirinin devamı niteliğindeki bazı kuruluşlar iki kez kapatıldı.

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