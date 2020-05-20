Katar ile swap anlaşmasının tutarı üç katına yükseltildi

Merkez Bankası (MB) Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolar karşılığına yükseltildiğini açıkladı.

MB’nin yazılı açıklamasında şöyle dendi: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.”

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MB swap anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden yapılan ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğunu açıkladı.

Geçen hafta Ankara’nın yeni döviz takas hattı kurmak için Tokyo ve Londra ile görüşürken var olan swap imkanının hacmini artırmak için Pekin ve Katar ile de temas halinde olduğu belirtilmişti.

Türkiye’nin Çin ile 1.7 milyar dolar swap hattı bulunuyor. MB verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre Çin ile 1.7 milyar dolar tutarındaki swap anlaşmasının kullanılan kısmı ise 1 milyar dolar.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lirada sert değer kaybının yaşandığı Ağustos 2018’de yaptığı açıklamada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin, Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceğini ifade etmişti.