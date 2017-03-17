Kadir Topbaş’tan ‘özerklik’ çağrısı: İstanbul kendi kendini yönetsin, tek elden yürüsün

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul için ‘özerklik’ çağrısı yaparak, “İstanbul kendi kendini yönetsin, kendi kararını kendi versin” dedi.

İHA’da yer alan habere göre, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece ilçe başkanlığının düzenlediği programa katılan Topbaş, anayasa değişikliğiyle belediyede işlerin daha hızlı yürüyebileceğini belirtti.

Topbaş İstanbul için ‘özel bir yasa’ talebinde bulunduklarını açıkladı: “Yetkilerimizin artırılmasını istiyoruz. Hatta İstanbul’a özel bir yasa talebimiz oldu. Niye? Daha çok işlem yapalım diye. Bu bize bir ayrıcalık versin diye değil.”

Tecrübelerine dayanarak İstanbul’a uygulanacak farklı bir yasayla ‘daha çok iş yapılabileceğini’ vurgulayan Topbaş, “Diyorum ki İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın, kendi kararını kendi versin. Bu yanlış mı? Doğru. Böyle tek elden yürüsün” dedi.