İzlanda zirvede, Türkiye dipte: 163 ülkeli Barış Endeksi’nde 146’inci sıradayız

Küresel Barış Endeksi’ne göre ‘terör tehdidi ve siyasi huzursuzluklara’ rağmen daha barışçıl hale gelen dünyanın en barışçıl ülkesi İzlanda. 163 ülkeli endekste Türkiye ise 146’ncı sırada.

DW’nin haberine göre, Sydney merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü, ülkelerin iç barışını ölçen 2017 Küresel Barış Endeksi’ni açıkladı.

10 yıldır liste başı olan İzlanda yine dünyanın en barışçıl ülkesi olarak ölçülürken, İzlanda’yı Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Kanada ve İsviçre izledi

Listede ilk 10 sıranın sekizini Avrupa ülkeleri oluştururken, birçok ülkede ‘popülist partilerin seçim zaferi ve artan terör tehdidi’ nedeniyle durumun geçen yıla göre kötüleştiği kaydedildi.

ABD 11 puan düştü

Dünyanın bir önceki yıla göre daha barışçıl hale geldiğinin kaydedildiği endekste, 93 ülkede güvenlik durumunun daha iyi hale geldiği, 68 ülkede ise durumun kötüleştiği kaydedildi.

ABD, 11 puan düşüşle 114’üncü sıraya gerilerken, Kuzey Amerika kıtası, Avrupa’nın arkasından en barışçıl ikinci bölge olarak listede yer aldı.

‘Belirgin aykırılık’

Türkiye geçen seneye göre bir sıra gerileyerek 146’ncı oldu.

Enstitünün raporunda Türkiye’nin Avrupa içerisinde ‘belirgin bir aykırılık’ oluşturduğu belirtildi. Raporda, Türkiye’deki siyasi durumun son yıllarda kötüleştiği ve darbe girişimiyle zirveye ulaştığı belirtildi.

Türkiye ayrıca, Danimarka, İsveç ve Fransa’yla beraber, 2015’ten bu yana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ülkeler arasında gösterildi.

“Dünyada çok daha fazla ülkenin tarihsel olarak yüksek düzeyde terörizmle baş etmek zorunda kaldığı” kaydedilirken, terör nedeniyle rekor sayıda ölümlerin yaşandığı ülkelerin sayısının 2015 yılında 23’e yükseldiği aktarıldı.

Suriye beşinci kez son sırada

‘Serbest bilgi akışında’ kötüleşme olduğunu ortaya koyan rapor, bu açıdan en büyük gerilemenin Yunanistan, Türkiye ve Macaristan’da yaşandığını yazdı.

Suriye arka arkaya beşinci kez endeksin son sırasında yer aldı.

Afganistan, Irak, Güney Sudan ve Yemen’in durumu da Suriye’den çok az daha iyi olarak değerlendirildi.